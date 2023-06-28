Шесть водоемов оказались опасными для купания в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Шесть озер Нижнего Новгорода оказались опасными для купания. Об этом начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц сообщил во время пресс-конференции 28 июня.

По его словам, специалисты не рекомендуют купаться в озерах Канавинского района, в озерах Лунское, Пестичное и Светлоярское в Сормовском районе. Кроме того, не стоит купаться в озере Силикатном Ленинского района.

- В этих водоемах выявлено превышение норм по микробиологическим показателям. Это свидетельствует о том, что там может быть и патогенная флора. Но отмечу, что ни разу по результатам многолетних исследований в зонах купания паразитов или других маркеров серьезных заболеваний мы не обнаруживали, - добавил он.

Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пробу воды проводят еженедельно, поэтому нужно следить за актуальностью информации.