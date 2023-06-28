Суд обязал собственника восстановить снесенный исторический дом в Нижнем Новгороде

Суд обязал собственника восстановить самовольно снесенный дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Незаконный снос исторического градоформирующего объекта «Жилой дом мещанки Пелагеи Рычковой» произошел 24 июля 2021 года.

В связи с этим управление государственной охраны ОКН подало иск к собственнику в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, требуя восстановить снесенный дом в соответствии с техническим паспортом БТИ и обмерными чертежами с воссозданием его высотных параметров, архитектурного облика фасадов, исторической формы крыши, традиционных отделочных и кровельных материалов.

Однако районный суд оставил иск без удовлетворения, тогда была подана апелляционная жалоба в Нижегородский областной суд.

Дом №20 на улице Ковалихинской построен в стиле классицизма по проекту известного нижегородского архитектора Г.И. Кизеветтера в 1839 году по заказу мещанки Пелагеи Рычковой. В Нижнем Новгороде не так много подобных домов, которые сохранились до наших лет.

Нижегородский областной суд отменил решение суда первой инстанции и принял решение об удовлетворении исковых требований УГООКН, тем самым собственник должен будет восстановить исторический объект в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.