Струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит хиты Linkin Park в Нижнем Новгороде.

22 июля в 16.00 и 19.00 в ЦК «Рекорд» состоится концерт струнного оркестра Hard Rock Orchestra (16+) (проект Rockestra Live). Коллектив исполнит бессмертные шедевры культовой группы Linkin Park:Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done в особенном атмосферном звучании.

- Симфоническое звучание альтернативного рока ломает все стереотипы, соединяя два совершенно разных музыкальных формата в одном пространстве. И то, что получается в результате – поражает новизной и красотой, потому что в такой музыке сочетается напористая энергия рока с мелодичностью и пронзительным звуком классических инструментов, - рассказали организаторы. - Камерная атмосфера единения и приятных воспоминаний погрузят каждого зрителя в невероятную красоту музыки Linkin Park.

В финале концерта зрителей ждет традиционное хоровое исполнение One More Light всем залом.

- Оркестр обещает порадовать новыми аранжировками песен, которые ранее не исполнялись и написаны специально для Нижнего Новгорода, - рассказывают организаторы концерта.