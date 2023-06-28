Нижегородский водоканал приглашает на экскурсии по Слудинской водопроводной станции

Для того чтобы нижегородцы лучше представляли, какой путь проходит вода от реки до крана в квартире и обратно, ежегодно в летний период АО «Нижегородский водоканал» проводит экскурсии на свои объекты. Традиционно они проходили на Слудинской водопроводной станции и на Нижегородской станции аэрации (НСА). В этом году в связи с реконструкцией НСА экскурсии по ней не проводятся. Однако нижегородцы по-прежнему могут попасть на экскурсию на Слудинскую водопроводную станцию, обеспечивающую чистой водой Нижегородский и Советский районы города.

– Благодаря экскурсиям доверие жителей города к Нижегородскому водоканалу повышается: люди уходят уверенными в том, что мы свою работу делаем хорошо, и что вода, которая поступает в их дома, очищена должным образом, – отметил начальник Нагорного цеха водоснабжения, в который входят водопроводные станции Слудинская и «Малиновая гряда», Дмитрий Панков.

Экскурсия включает несколько блоков: рассказ об истории Нижегородского водоканала, о работе станции, о том, какие на ней существуют сооружения, и какие технологические этапы очистки проходит вода прежде, чем попасть в город. Например, горожанам рассказывают о таких технологиях как озонирование, обеззараживание ультрафиолетом и гипохлоритом натрия.

– Экскурсия длится в среднем полтора часа, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек. Если участников больше, мы их делим на две группы. Послушать наш рассказ о технологиях очистки воды приходят люди разных возрастов, в том числе школьники, студенты и пенсионеры. При этом пенсионеры – самые любознательные. Они всегда задают много вопросов, стараясь узнать, как можно больше. Мы стараемся разговаривать с аудиторией на одном языке, объясняя то, как проходят сложные технологические процессы, простыми словами. Кажется, нам это удаётся, так как люди всегда уходят после наших экскурсий благодарными, – рассказала технолог Слудинской водопроводной станции АО «Нижегородский водоканал» Ирина Крылова.

Экскурсия длится около полутора часов, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек

Оставить заявку на проведение экскурсии для старших школьников и студентов можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-24, для взрослых – press@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-61 (1116). Все экскурсии проводятся бесплатно.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»