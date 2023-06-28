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НовостиОбщество28 июня 2023 14:47

Нижегородский водоканал приглашает на экскурсии по Слудинской водопроводной станции

Экскурсия длится около полутора часов, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек
Нижегородский водоканал приглашает на экскурсии по Слудинской водопроводной станции

Нижегородский водоканал приглашает на экскурсии по Слудинской водопроводной станции

Для того чтобы нижегородцы лучше представляли, какой путь проходит вода от реки до крана в квартире и обратно, ежегодно в летний период АО «Нижегородский водоканал» проводит экскурсии на свои объекты. Традиционно они проходили на Слудинской водопроводной станции и на Нижегородской станции аэрации (НСА). В этом году в связи с реконструкцией НСА экскурсии по ней не проводятся. Однако нижегородцы по-прежнему могут попасть на экскурсию на Слудинскую водопроводную станцию, обеспечивающую чистой водой Нижегородский и Советский районы города.

– Благодаря экскурсиям доверие жителей города к Нижегородскому водоканалу повышается: люди уходят уверенными в том, что мы свою работу делаем хорошо, и что вода, которая поступает в их дома, очищена должным образом, – отметил начальник Нагорного цеха водоснабжения, в который входят водопроводные станции Слудинская и «Малиновая гряда», Дмитрий Панков.

Экскурсия включает несколько блоков: рассказ об истории Нижегородского водоканала, о работе станции, о том, какие на ней существуют сооружения, и какие технологические этапы очистки проходит вода прежде, чем попасть в город. Например, горожанам рассказывают о таких технологиях как озонирование, обеззараживание ультрафиолетом и гипохлоритом натрия.

– Экскурсия длится в среднем полтора часа, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек. Если участников больше, мы их делим на две группы. Послушать наш рассказ о технологиях очистки воды приходят люди разных возрастов, в том числе школьники, студенты и пенсионеры. При этом пенсионеры – самые любознательные. Они всегда задают много вопросов, стараясь узнать, как можно больше. Мы стараемся разговаривать с аудиторией на одном языке, объясняя то, как проходят сложные технологические процессы, простыми словами. Кажется, нам это удаётся, так как люди всегда уходят после наших экскурсий благодарными, – рассказала технолог Слудинской водопроводной станции АО «Нижегородский водоканал» Ирина Крылова.

Экскурсия длится около полутора часов, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек

Экскурсия длится около полутора часов, а количество участников варьируется от 10 до 20 человек

Оставить заявку на проведение экскурсии для старших школьников и студентов можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-24, для взрослых – press@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-61 (1116). Все экскурсии проводятся бесплатно.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»