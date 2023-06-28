Комсомольское шоссе и съезд с проспекта Ленина перекроют 7 по 23 июля Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение по Комсомольскому шоссе и съезда с проспекта Ленина временно перекроют с 7 по 23 июля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Согласно информации, движения транспорта будет прекращено в районе дома №11 на Комсомольском шоссе. Схема движения четырех автобусов будет изменена. Маршруты А-7, Т-13, Т-86, Т-94 планируется организовать в направлении Комсомольской площади – по транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина (первый съезд), с разворотом на пересечении с улицей Шлиссельбургской и Комсомольскому шоссе.

При этом, в направлении улицы Июльских дней данные маршруты будут работать без изменений.