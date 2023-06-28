Улица Лузянина, скверы Фильченко и Гусева появятся в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба городской Думы

Улица Лузянина, скверы Гусева и Фильченко появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, в строящемся жилом комплексе «Бекетов Парк» в Советском районе, появится улица, названная в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, Почетного авиастроителя, а также президента и председателя Совета директоров НАО «Гидромаш», Владимира Лузянина.

Сквер на пересечении улиц Фруктовая и Родионова в Нижегородском районе будет назван «сквер Народного художника РСФСР Гусева», в честь выдающегося российского скульптора, Почетного гражданина города Горького Павла Гусева.

В Канавинском районе перед ТЦ «Канавинский» сквер будет назван в честь Героя Советского Союза Николая Фильченкова. В ноябре 1941 года он погиб в неравном бою с фашистами под Севастополем.

Соответствующее решение было принято депутатами городской Думы на заседании 28 июня.