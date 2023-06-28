ВТБ в Нижегородской области увеличил объёмы кредитования населения более чем на четверть

По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за первый квартал 2023 год общий кредитный портфель подразделения увеличился более чем на 20% и на 1 апреля превысил 156 млрд рублей.За первые 3 месяца года банк нарастил объём выданных населению региона кредитов более чем на четверть, до 6,6 млрд рублей. Кредитный портфель клиентов-юридических лиц за январь-март вырос на 43% и достиг 91,3 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения увеличился на 8% и составил на отчетную дату 184,4 млрд рублей. Результаты работы подразделения озвучил на пресс-конференции управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В корпоративном кредитовании драйвером роста стал сегмент крупного бизнеса. Кредитный портфель здесь за год увеличился на 85% и по итогам отчетного периода превысил 61 млрд рублей. Портфель компаний среднего и малого бизнеса на 1 апреля составил почти 30 млрд рублей, из которых 9,2 млрд рублей приходится на льготные кредиты в рамках программ господдержки.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения вырос за отчетный период на 18% и превысил 65 млрд рублей. Из них значительная доля – 38,6 млрд рублей – приходится на средства, размещенные клиентами СМБ, рост за квартал – на 11%. Портфель в сегменте крупного бизнеса за квартал продемонстрировал рост на 30% и превысил 26,3 млрд рублей.

В розничном кредитовании драйверами роста стали автозаймы и кредиты наличными. Рекордный рост продаж достигнут в автокредитовании: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объём вырос почти вдвое. За январь-март банк предоставил жителям региона 560 кредитов на покупку автомобилей на сумму 630 млн рублей. Портфель автокредитов подразделения за квартал вырос на 6% и превысил 3 млрд рублей.

Продажи кредитов наличными выросли по сравнению с показателями января-марта прошлого года на 63% и составили 3,5 млрд рублей.

В сегменте ипотеки ВТБ в Нижегородской области выдал жителям региона 640 кредитов на покупку жилья на сумму 2,5 млрд рублей. Примерно каждая третья сделка в регионе в январе-марте была проведена по программам господдержки. Среди них чаще нижегородцы выбирали «семейную ипотеку»: по ней банк оформил 111 займов на сумму свыше 520 млн рублей. Вторая по популярности - «Ипотека с господдержкой-2020» (порядка 80 займов на 321 млн рублей). Средняя сумма одного жилищного кредита в регионе по итогам первого квартала составила 3,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 18%. Портфель жилищных кредитов подразделения за три месяца вырос и составил 37,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля 2023 года достиг 119,4 млрд рублей, рост за квартал – 3%. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 99 млрд рублей (+3,5% за три месяца).

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев прокомментировал: «Мы фиксируем дальнейшую стабилизацию ситуации на банковском рынке, что позволяет нам устойчиво расти практически во всех сегментах. В розничном кредитовании по итогам первого квартала наши продажи более чем на четверть превысили результат аналогичного периода прошлого года. Опережающими темпами росли выдачи автокредитов (рост по сравнению с 1 кварталом прошлого года почти вдвое) и кредиты наличными – более чем в 1,5 раза. Мы наращивали объёмы кредитования от месяца к месяцу: результаты февраля превысили январские более чем на четверть, а в марте продажи по сравнению с февралем увеличились почти на 70%. Это свидетельствует о восстановлении потребительской активности населения. В целом за январь-март мы выдали жителям региона почти 7 тысяч кредитов на сумму более 6,6 млрд рублей, из которых более половины приходится на кредиты наличными и 37% – на ипотеку. Положительную динамику показателей мы фиксируем по итогам квартала и в работе с бизнес-сегментом. Драйвером роста корпоративного направления стал сегмент крупного бизнеса, где зафиксирован значительный рост за квартал как по кредитному портфелю (+85%), так и по портфелю привлеченных средств - рост к началу года почти на треть. Мы продолжили активно финансировать региональные компании среднего и малого предпринимательства региона по программам государственной поддержки, портфель льготных кредитов по итогам января-марта превысил 9 млрд рублей».

Также руководитель регионального подразделения банка отметил, что «все большее число граждан и бизнес-структур региона выбирают ВТБ в качестве своего финансового партнера. На 1 апреля активная клиентская база ВТБ в рознице достигла 340 тысяч человек, в сегменте СМБ – 16 тысяч компаний».