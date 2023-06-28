Спортсмены Дзержинска, входящие в сборные России, получат поддержку из бюджета города

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков встретился с воспитанником отделения бокса спортивной школы олимпийского резерва «Салют», мастером спорта России Дмитрием Наимовым. В начале июня он завоевал серебро на Чемпионате России среди юниоров (19-22 года) в категории до 51 кг и по итогу соревнований вошел в сборную России по боксу, которой предстоит выступить на Первенстве Европы в Баку в ноябре 2023 года.

«Всегда приятно встречаться с такими ребятами – сильными, целеустремленными, настойчивыми. Большую часть своего времени они проводят на тренировках и не всегда любят говорить о своих успехах: их главная задача – всегда быть в форме и достойно выступить на важных для себя соревнованиях. Дмитрий сегодня является одним из ведущих боксеров не только нашего города, но и всего региона. Это хороший пример для наших юных боксеров, для мальчишек, которые только делают свои первые шаги на ринге. И, разумеется, мы, со своей стороны, готовы помогать и Дмитрию, и другим дзержинским спортсменам, представляющим наш город и нашу область в сборных России по разным видам спорта», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По итогу встречи глава города дал поручение своему заместителю Ольге Палеевой и руководителю спортивной школы олимпийского резерва «Салют» Андрею Куваеву проработать вопрос финансирования из городского бюджета поездок на соревнования для спортсменов, входящих в сборные команды России.

«В спортшколе «Салют» я занимаюсь с 2013 года у тренеров Дмитрия Викторовича Горбачева и Ильи Андреевича Веретенникова. За десять лет выучил одну простую истину: сегодня усилия – завтра результат. Если будешь добросовестно тренироваться, вкладывать и силы, и душу в каждое занятие, победа обязательно придет. Но и поражения тоже чему-то учат: значит, недостаточно тренировался, не проанализировал тактику соперника, несерьезно подошел к поединку, – поделился мастер спорта России по боксу Дмитрий Наимов. – Благодарю главу города Дзержинска Ивана Николаевича Носкова за внимание и поддержку!»

Среди значимых достижений Дмитрия Наимова также золото на международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Константина Короткова и проходившем в июне 2022 года, где спортсмен уверенно провел все поединки и завоевал титул сильнейшего боксера турнира. Незадолго до этого он занял 1 место во всероссийском турнире «Знамя Победы». Также в 2022 году он занял 1 место на ЦС «Динамо» и стал первым в своей весовой категории на уровне Приволжского федерального округа; дважды занимал 5 место на Чемпионате России.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска