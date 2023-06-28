Дорога к нижегородскому ЖК «Анкудиновский парк» завершена на 70%. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Готовность дороги к ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе составляет 70%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил как проходит строительство двух дорог – к ЖК «Анкудиновский парк» и ЖК «Новая Кузнечиха». Готовность дороги составляет 70% и 15% соответственно. На данный момент в стройке задействовано 87 рабочих, используется 37 единиц техники.

- В двух жилых комплексах – ЖК «Новая Кузнечиха» и ЖК «Анкудиновский парк» - уже около 22 тысяч жителей, и самая большая проблема – отсутствие необходимой улично-дорожной сети. Благодаря участию региона в программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», при поддержке Минстроя России и лично министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина мы ведем здесь строительство двух магистральных дорог, - отметил Сергей Морозов.

Подрядчиком дороги к ЖК «Анкудиновский парк» выступает ООО «Профстройресурс». На данный момент рабочие заканчивают устройство земляного полотна и геосинтетической армирующей сетки, строят ливневку, устанавливают бордюры, прокладывают силовые кабели для будущих линий освещения. В строительстве дороги занято 35 человек, используется 17 единиц техники. Общая протяженность автотрассы 2,58 км, а стоимость строительства – 573,34 млн рублей.

После запуска в эксплуатацию дороги к ЖК «Анкудиновский парк» оперативно запустят по ней общественный транспорт. Соответствующую задачу поставил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед региональным Минтрансом.

Вторая дорога соединит ул. Академика Сахарова и ул. Генерала Ивлиева, ее протяженность 2,66 км. Подрядчиком выступает компания ООО «Нижегородавтодор». Стоимость строительства составляет 743,1 млн рублей. На данный момент дорога готова на 15%, достроить ее планируют до конца 2024 года.