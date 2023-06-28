11 кинопоказов пройдут в нижегородских парках в июле. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабева

11 кинопоказов проведут в парках Нижнего Новгорода в июле. Об этом сообщила дирекция парков и скверов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, кинопоказы будут в нескольких парках города, а именно – в парках «Светлоярский», «Дубки», Детском парке имени Свердлова, парке Станкозавода. Все сеансы запланированы на 20:00, однако расписание может корректироваться из-за погоды. Обо всех изменениях нижегородцев оповестят.

Публикуем программу кинопоказов:

Парк Станкозавода

5 июля — «Большое путешествие. Специальная доставка», Россия, 2022, 90 мин., 6+

13 июля — «Царство против разбойников», Россия, 2022, 72 мин., 6+

21 июля — «Господа Скотинины» (1926, реж. Рошаль Г.) 78 мин, 0+

Парк «Дубки»

6 июля — «Веселые ребята» (1934, восстан.1978, реж. Александров Г.) 94 мин, 0+

14 июля — «Высота» (1957, реж. Зархи А.) 94 мин, 0+

26 июля — «Я на перемотке!», Россия, 2022, 89 мин., 12+

Парк «Светлоярский»

7 июля — «Новенький», Россия, 2021, 104 мин., 12+

19 июля — «Весна» (1947, реж. Александров Г.) 104 мин., 12+

Детский парк им. Я.М. Свердлова

12 июля — «Внимание, черепаха!» (1969, реж. Быков Р.) 86 мин, 0+

20 июля — «Умка» («Умка в кино»), Россия, 2022, 53 мин., 0+

28 июля — «Добряки» (1979, Шахназаров К.) 82 мин, 0+