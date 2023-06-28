Игорь Маковский: в условиях реальных угроз и рисков энергетики продолжают выполнять свою работу

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел специальный Штаб на площадке филиала «Нижновэнерго». На заседании обсуждалось обеспечение работоспособности энергосистем в регионах, в том числе приграничных.

Были заслушаны доклады руководителей блока безопасности, а также департамента ИТ по вопросам внедрения новых способов и средств защиты энергообъектов, в том числе радиолокационных. Круглосуточная готовность к нештатным ситуациям, наработанный опыт ликвидации последствий огневого воздействия в приграничных районах электрических сетей и в новых российских регионах, четкая логистика и схемы обмена данными с силовыми структурами, органами МЧС России и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно направлять все необходимые силы и средства на восстановление электроснабжения.

Особая задача, поставленная руководителем Обществ, обусловленная повышением угроз разного рода – продолжение реализации антитеррористических мероприятий на объектах филиалов в ЦФО.

«На нашей компании лежит ответственность за надежное электроснабжение 20 регионов. В приграничье перед нами стоит дополнительная задача – быстро реагировать на нарушения, вызванные огневым воздействием, и в любых условиях делать все, чтобы в домах жителей продолжал гореть свет, а предприятия продолжали свою работу. Мы на постоянной основе взаимодействуем с органами управления, проводим необходимую подготовку и объектов, и людей, чтобы добросовестно выполнить свою работу даже в небезопасной ситуации», – отметил Игорь Маковский.