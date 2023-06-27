Легковушка снесла столб на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Фото: сообщество ВКонтакте «Мой Нижний Новгород»

Легковушка съехала с дороги и снесла столб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 24».

Происшествие случилось вечером 27 июня на улице Сергея Акимова. Снесенный автомобилем столб перекрыл проезд, из-за чего образовалась пробка.

По данным сервиса Яндекс.Карты, движение остановлено по направлению к улице Пролетарской. Машины стоят от улицы Бетанкура до дома №10 по улице Сергея Акимова.

Из-за происшествия образовалась пробка Фото: Яндекс.Карты

Автомобилистам рекомендуем искать пути объезда.

Ранее мы сообщали о новой схеме движения автобусов в районе площади Свободы. Изменения связаны со строительством новой станции метро. Сейчас метростроевцы приступили к выносу различных инженерных коммуникаций, чтобы в будущем организовать котлован будущей станции метро «Площадь Свободы».

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