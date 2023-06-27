16-летняя девочка ушла из дома и пропала в Нижнем Новгороде 27 июня

Полина Князева. Фото: ПСЦ «Рысь»

27 июня в Нижнем Новгороде пропала 16-летняя девочка. Она ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе ПСЦ «Рысь» во ВКонтакте.

Полина Князева ушла из дома по улице Героя Попова, 11.

Ее приметы: худощавое телосложение, рост 165-170 сантиметров, русые длинные волосы, голубые глаза. Девочка носит челку.

Полина была одета в белую футболку Fila, бирюзовые штаны карго с карманами, белые кроссовки.

– Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8(831)28-38-200 или 102, – пишут представители поисково-спасательного центра.