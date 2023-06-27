Работу уличных артистов планируют регламентировать в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800»

Работу уличных артистов могут регламентировать в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

– Ко мне, с одной стороны, обращаются жители Большой Покровской и гости города с жалобой на громкую музыку или перформансы, а с другой – музыканты, актеры, танцоры, фаерщики, которые хотят показать свои таланты и умения отдыхающим не только на Покровке, но и на других городских улицах, – пишет Юрий Шалабаев.

Поэтому для размещения уличных артистов было выбрано 19 площадок. Из них восемь на Большой Покровской, пять – на Нижневолжской набережной, три – на Окской набережной от Канавинского моста до стадиона «Нижний Новгород» и еще три – на Набережной Федоровского.

Кроме того, планируется создание цифровой платформы, с помощью которой артисты смогут выбирать место, дату и время выступления. После бронирования будет сформирован QR-код, подтверждающий право артиста находится на площадке.

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