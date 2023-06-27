В Дзержинске завершился второй этап любительской фидерной лиги – 2023

25 июня состоялся второй этап любительской дзержинской фидерной лиги – 2023. В рыболовных соревнованиях на территории Сеймовского затона, организованных рыболовным сообществом «Fish Battle Team», приняли участие 24 человека из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Балахны, Бора и Володарска. В общей сложности они выловили чуть более 35 кг рыбы.

«Это очень здорово, когда каждый человек может в своем городе найти единомышленников по интересам. В Дзержинске у профессиональных рыбаков и любителей есть такая возможность благодаря нашей реке Оке и сообществу «Fish Battle Team». Сам всегда, когда есть возможность, стараюсь выезжать на мероприятия ребят и всегда вижу не только много знакомых лиц, но и новичков, в том числе из других городов России. Это значит, наше дзержинское рыболовное сообщество развивается и становится больше», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По итогу пятичасовой ловли призовые места распределились точно так же, как на первом этапе фидерной лиги – 2023 в мае. Первое место занял Илья Назаров из Бора с 3,830 кг рыбы, на втором – Максим Пешков из Нижнего Новгорода с 3,294 кг, а на третьем – дзержинец Алексей Елизаров, улов которого составил 3,212 кг рыбы. Именно они лидируют по итогам двух прошедших этапов фидерной лиги – 2023. Напомним, что среди рыболовов, принявших участие в финальном этапе и в двух из трех основных этапов лиги, будут разыграны денежные сертификаты.

В рыболовных соревнованиях на территории Сеймовского затона приняли участие 24 человека

«Мы стараемся из каждой нашей встречи сделать небольшой праздник для любителей рыбалки и всех, кто их поддерживает. Чуть больше трех недель осталось до нашего трехдневного фестиваля на реке Оке в поселке Дачном, недалеко от Шуховской башни. В субботу, 22 июля, состоится третий этап любительской фидерной лиги, а в воскресенье, 23-го, там же мы ждем всех на первый этап любительской спиннинговой лиги. Приглашаем приезжать семьями, потому что, помимо ловли, у нас будет целых два дня на свежем воздухе и вкусная уха!» – сказала руководитель сообщества «Fish Battle Team» Эльвира Касатова.

Первый этап любительской спиннинговой лиги состоится 23 июля в поселке Дачном на реке Оке от Сомовки (56.173739, 43.256585) до Сартаковского железнодорожного моста (56.188929, 43.805186). С 4:30 утра начнется выдача стартовых номеров, в 5:15 состоится построение и жеребьевка старта, а в 6:00 – начало этапа. Регистрация на участие проходит дистанционно по телефону +7 (950) 619-01-93. Регистрация на третий этап любительской фидерной лиги стартует в ближайшее время в сообществе «Fish Battle Team» ВКонтакте.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска