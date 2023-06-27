Стоимость дороги к нижегородскому ЖК «Анкудиновский парк» превысила 500 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дорога к нижегородскому ЖК «Анкудиновский парк» обойдется в 573,34 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Дорога протяженностью 2,58 километра от ЖК «Анкудиновский парк» до магистрали, выходящей на улицу Академика Сахарова и Казанское шоссе, готова почти на 70 процентов. Сейчас 35 рабочих с помощью 17 спецмашин завершают устройство земляного полотна и армирующей сетки, строят ливневки, устанавливают бордюры и прокладывают кабели для линий освещения.

Как отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, строительство дороги должно быть завершено уже осенью этого года. Кроме того, губернатор Глеб Никитин поставил перед Минтрансом региона задачу после открытия дороги оперативно пустить по ней общественный транспорт.

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