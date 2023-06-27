В составе сборной России на Летних играх сурдлимпийцев выступит студентка Мининского университета

Анастасия Завьялова, студентка Мининского университета, стала членом сборной команды России по легкой атлетике, которая выступит на Летних играх сурдлимпийцев “Мы вместе. Спорт”. Более 2 тысяч спортсменов примут участие в соревнованиях, которые пройду в Уфе с 23 июля по 2 августа.

Виктор Сдобняков, ректор педагогического университета, отметил, что Анастасия Завьялова - гордость факультета физической культуры и спорта.

“Анастасия неоднократно защищала честь вуза, региона, страны на соревнованиях разного уровня. В ее активе победы и призовые места всероссийских марафонов, а также успехи в учебе. В этом году спортсменка защищает диплом бакалавра и планирует продолжить обучение в магистратуре. Учеба в Мининском университете - отличный вариант для профессиональных спортсменов, которые хотят дальше продолжать карьеру уже как наставники”, - подчеркивает Виктор Сдобняков.

Анастасия успешно выступила на Первенстве России по спорту глухих (легкая атлетика), которое прошло в июне этого года в Чебоксарах. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 42 субъектов России. Пробежав 400 метров с результатом 57,35 секунды, Анастасия Завьялова завоевала серебро, а дистанцию в 800 метров она преодолела с результатом 2 минуты 17 секунд и стала первой. Благодаря этому спортсменка получила возможность выступить на Летних играх сурдлимпийцев в составе российской сборной.

Анастасия Завьялова - мастер спорта России, входит в основной состав сборной команды России и Нижегородской области. Готовит спортсменку Кирилл Ясницкий, тренер первой Всероссийской категории Спортивной школы олимпийского резерва №1.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина