Все лето нижегородцы и гости города могут посещать музейные пространства Мининского университета

Более 700 человек посетили музейные пространства Мининского университета с начала летних каникул. В течение всего лета нижегородцы и гости города смогут увидеть и узнать много интересного в музее Просвещения. Здесь в кабинетах физики, астрономии и литературы собраны уникальные экспонаты, связанные с развитием наук и образования. Кроме того, в вузе принимает экскурсантов старейшая в регионе обсерватория, где в планетарии транслируются интереснейшие программы.

По словам ректор Мининского университета Виктора Сдобнякова, во время летних каникул вуз особое внимание уделяет школьникам города и области.

“Летние каникулы - отличное время для новых открытий и впечатлений, которые расширяют представление школьников о мире, в частности о важных открытиях. Это помогает ранней профориентации. Так, в июне мы проводили проект “Университетские каникулы” для школьников, где знакомили ребят с робототехникой, экспериментальной физикой, космосом и швейным делом. А кроме того, в наших музейных пространствах встречали гостей города, туристов. Для нас, как старейшего вуза региона, важно рассказывать о своей истории и быть частью культурного кода региона и России в целом”, - говорит ректор Виктор Сдобняков.

Адрес музейные пространства Мининского университета: ул. Ульянова,1 - главный корпус вуза. Записаться на экскурсию в музей Просвещения можно по ссылке.

Напомним, с января 2023 года в Мининский университет на время ремонта переехал Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко. Сегодня в планетарии транслируются более 20 полнокупольных программ, которые также доступны для жителей и гостей города.

Выбрать программу для посещения можно по ссылке. Также билет в планетарий доступен по пушкинской карте. Дополнительная информация по телефону: 8 910 790 66 30 и 8(831)281-21-09.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина