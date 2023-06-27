477 медалей было разыграно на Чемпионате России по плаванию спорта лиц с ПОДА в Дзержинске

25 июня в Дзержинске состоялись финальные заплывы Чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили в течение пяти дней на базе спортивной школы олимпийского резерва «Заря» в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В составе Нижегородской области из 16 человек выступили 12 дзержинцев, которые по итогу всех заплывов завоевали 19 медалей: две золотых, восемь серебряных и девять бронзовых.

«На Паралимпийских играх пловцы разыгрывают 141 комплект медалей, что делает плавание одним из ключевых видов спорта при подведении итогов неофициального командного зачета. В Летних играх паралимпийцев в Дзержинске приняли участие более 300 пловцов из 46 регионов страны. Это огромный масштаб, и город в очередной раз достойно принял соревнования на своей территории. Благодарю администрацию города и лично главу Дзержинска Ивана Николаевича Носкова, всех, кто работал в бассейне в течение этих пяти дней, в том числе незаменимых волонтеров. Поздравляю всех победителей и призеров игр и желаю всем участникам спортивного роста и новых достижений!» – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Самым младшим участником Чемпионата России из Дзержинска стал 13-летний Данила Федюнин, а самым старшим – 43-летний Денис Денисов: на дистанции 50 метров стилем баттерфляй они принесли сборной Нижегородской области бронзу и серебро соответственно. Единственная девушка из Дзержинска – Полина Шарова, занимающаяся у Марины Тычковой – завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом. Две золотых медали (за дистанции 50 метров вольным стилем и на спине) и три серебряных (200 метров вольным стилем, по 100 метров на спине и вольным стилем) – принадлежат 21-летнему Никите Казачинеру.

«Спасибо всем спортсменам за эти пять дней и десятки заплывов, за ваше мужество, силу воли и тот пример, который вы подаете всем нам. От всей души благодарю тренеров, которые болеют душой за каждого своего воспитанника, и, конечно, родителей, без поддержки которых они бы вряд ли достигли таких высот. Летние игры паралимпийцев стали значимым спортивным событием для Дзержинска, и надеюсь, гости успели не только хорошо поработать в бассейне, но и посмотреть наш город. В любом случае всех ждем в гости в любую погоду и в любое время года! Уверен, что вместе с Паралимпийским комитетом России нам предстоит еще не одно спортивное событие!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

У дзержинцев Дмитрия Кипарина и Андрея Биткина по итогам Чемпионата России по одной бронзе по результатам мужского заплыва 4*50 метров вольным стилем. Еще одно серебро у Павла Власова на смешанной дистанции 4*100 метров и две бронзы – у Максима Емельянова. Результативно выступили еще два воспитанника Дениса Дорогаева: у Даниила Смирнова 1 серебро и 1 бронза, а у Леонида Ерзутова – 2 серебра и 2 бронзы. Также в сборной Нижегородской области от Дзержинска выступали Сергей Захаров и Дмитрий Белоусов.

Отметим, что в рамках Летних игр паралимпийцев на территории Дзержинска проходили также соревнования Всероссийской Федерации спорта слепых и Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. По общим итогам Игр, с учетом результатов Чемпионата России спорта по плаванию лиц с ПОДА, сборная Нижегородской области вошла в десятку лидеров. Напомним, Летние игры паралимпийцев включают соревнования по 22 видам спорта среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями. Это легкая атлетика, фехтование, настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельба из лука, бочча, велоспорт, пулевая стрельба, конный спорт, волейбол, дзюдо, голбол, регби и другие виды спорта. Соревнования будут проходить все лето и осень на территории 14 субъектов России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска