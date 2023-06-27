Дзержинск принял участие в ХII Всероссийской конференции «Цифровая трансформация государственного управления»

23 и 24 июня делегация администрации города Дзержинска приняла участие в XII Всероссийской конференции «Цифровая трансформация государственного управления». По приглашению БФТ-Холдинга – российского разработчика программных продуктов и заказных решений для государственного сектора – Дзержинск представил автоматизированную методику планирования доходов муниципального бюджета «Модельные доходы муниципалитета».

В Дзержинске методика собственной разработки применяется начиная с 2020 года, а с 2022 года ее начали применять многие муниципалитеты Нижегородской области и другие регионы России.

«В 2019 году мы столкнулись с тем, что единой методологии и планирования доходов местных бюджетов не существует. Автоматизированная методика планирования доходов бюджета – это наша собственная уникальная разработка. Она учитывает возможные риски и дает несколько вариантов формирования бюджета, позволяя формировать его исходя из перспектив развития муниципалитета. Кроме того, такое планирование позволяет планомерно погашать муниципальный долг, что актуально для многих муниципалитетов. Методика получила одобрение на региональном и федеральном уровнях», – рассказал заместитель главы города Дзержинска Сергей Федоров.

Всероссийская конференция «Цифровая трансформация государственного управления» проводится ежегодно в течение 12 лет. Цель конференции – распространение лучших практик и инструментов для ускоренной цифровой трансформации государственного управления в регионах. В качестве спикеров выступают эксперты Министерства финансов России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального казначейства, ФКУ «ГосТех», Социального фонда России. Всего в конференции приняли участие представители более 20 российских регионов.

Напомним, вышеназванная методика была разработана и внедрена по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова. В конце 2022 года председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил заслуги администрации и главы города Дзержинска и вручил диплом «За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов». Счетная палата Российской Федерации рекомендовала опыт Дзержинска для широкого применения в масштабах страны.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска