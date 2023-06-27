Специалисты «Нижновэнерго» приняли активное участие в двух крупных спортивных состязаниях региона.

17 и 18 июня сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» участвовали в двух спортивных мероприятиях Нижегородской области: массовом забеге с препятствиями «Гонка Героев» и городском забеге по Нижнему Новгороду.

17 июня специалисты Балахнинского РЭС проявили себя в «Гонке Героев». Состязание проходило на полигоне «Мулино». Энергетики общими усилиями преодолели 30 препятствий на трассе протяженностью 9,3 км. Отдельную сложность добавили преграды из воды и грязи, где участникам требовалось проползти под сеткой или прыгнуть с высокого трамплина. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровую горку «Эверест».

А на следующий день сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в забеге по Нижнему Новгороду. В этом марафоне маршрут проходил не только через привычные дороги и парки, но и через городские пространства, музеи и исторические объекты. Энергетики преодолели самую большую дистанцию – 10 км. На финише всех спортсменов ждали памятные медали и вкусный завтрак.

«Благодарю коллег за участие в «Гонке Героев» и городском забеге, за неравнодушие и корпоративный дух! Такие мероприятия поддерживают физическую активность и здоровье сотрудников, сплачивают коллектив, учат работать на результат. Мы гордимся нашими спортивными энергетиками и желаем им покорения новых спортивных вершин!», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.