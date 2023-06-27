Татьяна Гераськина назначена и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода.
Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО
Исполнение обязанностей директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода возложено на Татьяну Гераськину. Об это сообщили в администрации города.
До назначения Татьяна Гераськина являлась заместителем Ильи Гора.
Напомним, утром 26 июня сотрудники ФСБ нагрянули к главе департамента строительства и капитального ремонта Илье Гору. Чиновника подозревали в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
– В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение, а сам он заключен под стражу. Сейчас свою вину он полностью признал, – сообщили тогда в пресс-службе Следственного комитета.
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