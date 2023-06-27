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НовостиОбщество27 июня 2023 9:50

Татьяна Гераськина назначена и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода

До этого она являлась заместителем Ильи Гора
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Татьяна Гераськина назначена и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода.

Татьяна Гераськина назначена и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Исполнение обязанностей директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода возложено на Татьяну Гераськину. Об это сообщили в администрации города.

До назначения Татьяна Гераськина являлась заместителем Ильи Гора.

Напомним, утром 26 июня сотрудники ФСБ нагрянули к главе департамента строительства и капитального ремонта Илье Гору. Чиновника подозревали в получении взятки в размере одного миллиона рублей.

– В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение, а сам он заключен под стражу. Сейчас свою вину он полностью признал, – сообщили тогда в пресс-службе Следственного комитета.

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