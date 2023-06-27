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НовостиОбщество27 июня 2023 9:05

27,7 млн рублей получит Нижегородская область на льготные лекарства

Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин
Анастасия СТЕПАНЕНКО
27,7 млн рублей получит Нижегородская область на льготные лекарства.

27,7 млн рублей получит Нижегородская область на льготные лекарства.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27,7 миллионов рублей получит Нижегородская область на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России.

– Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Социальная поддержка от государства предоставляется гражданам с инвалидностью, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям с инвалидностью, а также гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС или из-за ликвидации ее последствий. Для каждого человека потребность в лекарствах или медизделиях определяет лечащий врач.

Всего на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание правительство направит почти 15 млрд рублей.

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