27,7 млн рублей получит Нижегородская область на льготные лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27,7 миллионов рублей получит Нижегородская область на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России.

– Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Социальная поддержка от государства предоставляется гражданам с инвалидностью, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям с инвалидностью, а также гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС или из-за ликвидации ее последствий. Для каждого человека потребность в лекарствах или медизделиях определяет лечащий врач.

Всего на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание правительство направит почти 15 млрд рублей.

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