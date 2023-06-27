27,7 млн рублей получит Нижегородская область на льготные лекарства.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
27,7 миллионов рублей получит Нижегородская область на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России.
– Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, – подчеркнул Михаил Мишустин.
Социальная поддержка от государства предоставляется гражданам с инвалидностью, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям с инвалидностью, а также гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС или из-за ликвидации ее последствий. Для каждого человека потребность в лекарствах или медизделиях определяет лечащий врач.
Всего на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание правительство направит почти 15 млрд рублей.
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