Городецкий гидроузел реконструируют до конца 2026 года.
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Реконструкция Городецкого гидроузла в Нижегородской области завершится до конца 2026 года. Об этом в ходе совещания по развитию речного судоходства, которое провел президент России Владимир Путин, рассказал министр транспорта Виталий Савельев.
Проект реконструкции Городецкого гидроузла будет реализовывать в двух комплексах. Первый предусматривает строительство камеры шлюза 15А, реконструкцию 15 и 16 шлюзов, а также дноуглубительные работы на мелководье судоходного канала. Этот этап планируется реализовать до конца 2024 года.
– За счёт первого комплекса пропускная способность гидроузла вырастет с 3,6 миллиона тонн до 10,8 миллиона тонн, – отмечает Виталий Савельев.
Второй комплекс включает реконструкцию дамбы и завершение дноуглубительных работ на судовом ходу.
– Срок реализации – 2026 год, и пропускная способность будет увеличена до 20 миллионов тонн, – добавил министр транспорта России.
Он также подчеркнул, что средства на реконструкцию Городецкого гидроузла предусмотрены в федеральном бюджете.
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