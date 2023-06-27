Ремонт улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде завершится в августе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Участок улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде отремонтируют летом. Работы от улицы Октябрьской до площади Минина и Пожарского начнутся на этой неделе и завершатся в августе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Запрос на этот ремонт был и от нижегородцев, и от коммунальщиков, так как благоустраивали ее в 2017 году, и к качеству работ накопилось много вопросов, – отмечает мэр города.

Чтобы минимизировать неудобства пешеходов, благоустройство Большой Покровской разделили на пять этапов, каждый из которых включает около 100 метров улицы. Кроме того, ремонт начнется с улицы Октябрьской, где нет летних кафе и ограждений.

Первым этапом каждого участка станет демонтаж вазонов из кирпичной кладки с деревянным покрытием. Вместо них будут посажены крупномерные деревья с приствольными решетками из металла для их защиты.

– Частично заменим на железобетонные пластиковые лотки ливневой канализации и поменяем поврежденные участки плитки, – добавил Юрий Шалабаев. – Прошу отнестись к временным неудобствам с пониманием.

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