Два человека пострадали в ДТП в Нижегородской области. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Два человека пострадали в результате столкновения легковушки и ГАЗели в Арзамасском районе 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла на 121 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в 13:40. 39-летний водитель легковушки нарушил расположение на проезжей части. В результате произошло столкновение с ГАЗелью, которая двигалась навстречу.

В ДТП пострадали два человека – водитель иномарки и 17-летний пассажир. Их доставили на скорой помощи в травмпункт города Арзамаса.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, на место происшествия также выехали пожарные, они ликвидировали розлив топлива.