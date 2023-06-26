Массовый полет аэростатов пройдет на стадионе «Труд» 27 июня
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Массовый полет аэростатов состоится на нижегородском стадионе «Труд» 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».
Согласно информации, праздничная программа начнется в 18:00. Для гостей выступит кавер-группа «ДжонниДепп», команда чирлидеров Redtie, DJ Kupper, а в 20:00 пройдет общий взлет аэростатов.
Отметим, что в рамках МКС с 23 по 28 июня в небо над Нижним Новгородом поднимаются более 20 аэростатов, которые совершают спортивные полеты над городом и его окрестностями.
Расписание мероприятий на стадионе «Труд» 27 июня
18.00 — открытие входа на стадион,
18.30 — выступление кавер-группы «ДжонниДепп»,
19.00 — танцевальный номер от команды чирлидеров Redtie,
19.10 — официальное приветствие участников чемпионата,
19.30 — выступление DJ Kupper,
20.00 — выступление группы «ДжонниДепп»,
20.00 — общий взлет аэростатов,
20.30 — выступление DJ Kupper,
21.00 — завершение мероприятия.