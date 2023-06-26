Массовый полет аэростатов пройдет на стадионе «Труд» 27 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовый полет аэростатов состоится на нижегородском стадионе «Труд» 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».

Согласно информации, праздничная программа начнется в 18:00. Для гостей выступит кавер-группа «ДжонниДепп», команда чирлидеров Redtie, DJ Kupper, а в 20:00 пройдет общий взлет аэростатов.

Отметим, что в рамках МКС с 23 по 28 июня в небо над Нижним Новгородом поднимаются более 20 аэростатов, которые совершают спортивные полеты над городом и его окрестностями.

Расписание мероприятий на стадионе «Труд» 27 июня

18.00 — открытие входа на стадион,

18.30 — выступление кавер-группы «ДжонниДепп»,

19.00 — танцевальный номер от команды чирлидеров Redtie,

19.10 — официальное приветствие участников чемпионата,

19.30 — выступление DJ Kupper,

20.00 — выступление группы «ДжонниДепп»,

20.00 — общий взлет аэростатов,

20.30 — выступление DJ Kupper,

21.00 — завершение мероприятия.