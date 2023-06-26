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НовостиОбщество26 июня 2023 16:38

Оклад мэра Нижнего Новгорода намерены повысить до 73,8 тысяч рублей

Также планируют увеличить оклад чиновникам и депутатам
Елизавета КОПЫЛОВА
Оклад мэра Нижнего Новгорода намерены повысить до 73,8 тысяч рублей

Оклад мэра Нижнего Новгорода намерены повысить до 73,8 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Оклад мэра Нижнего Новгорода планируют увеличить до 73,8 тысяч рублей. Соответствующий проект опубликован на сайте гордумы.

Зработную плату хотят поднять с 69,3 тысяч до 73,8 тысяч рублей мэру города Юрию Шалабаеву и спикеру гордумы Олегу Лавричеву. Кроме того, оклад планируют поднять также депутатам и другим чиновникам. В частности, председатель контрольно-счетной палаты сможет получат 38,9 тысяч рублей, его заместитель – 35 тысяч.

Зарплаты депутатам гордумы предлагают поднять до 33,6 тысяч рублей. Также оклад планируют увеличить консультантам, помощникам и другим специалистам, работающим в мэрии.

В случае если законопроект примут, он вступит в силу с 1 октября 2023 года.