Футбольные ворота упали на ребенка в Приокском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний №1».

С юным нижегородцем все в порядке, однако оказалось это не первый случай травмирования на этом стадионе. В прошлом году мальчик, играя в футбол, ударился головой о незакрытое крепление забора. После такой травмы ему наложили 12 швов.

Через полгода уже другой мальчик ударился на том же месте и получил травмы.

Родители призывают администрацию Приокского района провести проверку безопасности данного стадиона.