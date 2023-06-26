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НовостиПолитика26 июня 2023 13:10

Тимофей Шульга ушел с поста управляющего делами нижегородского правительства

Кто займет эту должность, пока неизвестно
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Тимофей Шульга, занимавший должность управляющего делами правительства Нижегородской области, ушел со своего поста.

- Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга покинул свой пост, - сообщает телеграм-канал «Вовк». - Шульга пришел работать в регион в январе 2018 года заместителем к тогдашнему управделами Андрею Бетину. Когда Бетин стал замгубернатора, Шульга занял его место.

Вскоре информацию о кадровых перестановках подтвердили и в региональном правительстве.

- Подтверждаем информацию об уходе Тимофея Шульги с должности управляющего делами правительства Нижегородской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области. - Руководитель ГБУ «Нижегородский кремль» Юрий Бортников с 27 июня 2023 года переводится на должность заместителя управляющего делами правительства Нижегородской области и будет исполнять обязанности управляющего д

Напомним, Тимофей Шульга курировал в Нижегородской области несколько важных инфраструктурных проектов. Среди них реконструкция Нижегородского кремля и строительство фуникулера на его территории.