Мытный рынок открывается после реконструкции в Нижнем Новгороде 27 июня Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мытный рынок на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде откроют после реконструкции 27 июня. Об этом сообщил собственник торговой точки Ваган Багдасарян изданию GiperNN.

Из-за ремонта базар был закрыт для жителей около двух с половиной лет. Разрешение для осуществления торговой деятельности выдали на пять лет – до 2027 года. Для покупателей заработают два зала – овощной и молочный. Также будет отдел с рыбой и мясом. Для посетителей хотят организовать парковку, она будет бесплатной в течение 40 минут.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородский Мытный рынок продаётся за 500 миллионов рублей. На вопрос "почему было принято такое решение" владелец ответил, что возраст у него уже пенсионный, поэтому хочется отдохнуть и заняться воспитанием внуков.

Однако покупатель так и не нашелся, и владелец решил снова открыть торговую точку.