Стоимость новостроек стагнирует в Нижнем Новгороде в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода стагнируют в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами «Циан.Аналитики».

Согласно статистике, в мае 2023 года цены на жилье в новостройках выросли всего на 0,1%, а средняя стоимость квадратного метра составила 145,7 тысяч рублей.

При этом, в апреле цены на жилье снизились на 0,2%. Как отмечают эксперты, околонулевая динамика цен связана с большим количество предложений на рынке нового жилья по сравнению со спросом.

Средняя стоимость первичного жилья среди 18 крупнейших городов России составила 144,6 тысячи рублей.