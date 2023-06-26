Новые автобусные остановки появятся в Нижнем Новгороде из-за перекрытия площади Свободы. Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Новые остановки появятся у некоторых автобусов и маршрутов в Нижнем Новгороде из-за перекрытия площади Свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».

Напомним, ранее стало известно, что метростроевцы приступают к выносу различных инженерных коммуникаций, чтобы в будущем организовать котлован будущей станции метро «Площадь Свободы».

В связи с этим до сентября 2023 года площадь Свободы и некоторые прилегающие к ней улицы будут перекрыты. Движение автобусов, которые следуют по этому маршруту, будет изменено.

Новые остановки для автобусов:

Для маршрутов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 водятся остановки:

— Станция метро Горьковская», площадь Горького, 1/80

— «Станция метро «Горьковская», Большая Покровская, 56, по улице Звездинка

— «Стадион Водник», улица Звездинка, 38

— «Стадион Водник», улица Алексеевская, 26

— «Площадь Октябрьская», улица Октябрьская 35

— «Кинотеатр «Рекорд», улица Пискунова, 11

На маршрутах А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 вводятся остановки:

— «Ковалихинский сквер» (напротив д. 49 по ул.Ковалихинской)

— «Ковалихинский сквер, улица Ковалихинская, 51.

Автобусы этих маршрутов будут также совершать посадку и высадку пассажиров на остановках «Улица Белинского», «Улица Полтавская» в оба направления; а остановочные пункты «Площадь Свободы», «Улица Варварская» исключаются из пути следования.

На маршрутах А-16, А-41, Т-34, Т-57 вводятся остановки:

— «Театр юного зрителя», улица Горького, 145

— «Театр юного зрителя», улица Горького, 160