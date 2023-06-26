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НовостиОбщество26 июня 2023 10:37

«Валдаи» могут начать ходить из Нижнего Новгорода на Бор

Местные жители попросили возобновить перевозки между двумя городами
Елизавета КОПЫЛОВА
«Валдаи» могут начать ходить из Нижнего Новгорода на Бор

«Валдаи» могут начать ходить из Нижнего Новгорода на Бор

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Регулярные рейсы «Валдая» могут запустить из Нижнего Новгорода на Бор. Об этом сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на перевозчика.

Жительница Екатерина С. задала вопрос под постом губернатора Глеба Никитина о возможном возобновлении перевозок между Нижним Новгородом и Бором. Она подчеркнула, что регулярные рейсы помогут сделать канатную дорогу между городами менее загруженной, а для туристов это будет еще один способ путешествия.

В Минстрансе отметили, что сейчас для жителей проводят опрос об актуальности рейсов и наиболее востребованном времени.

- По итогам будут приняты решения о дальнейших действиях по увеличению рейсов или изменению графика движения, - заявили в Минстрансе.