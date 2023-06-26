«Валдаи» могут начать ходить из Нижнего Новгорода на Бор Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Регулярные рейсы «Валдая» могут запустить из Нижнего Новгорода на Бор. Об этом сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на перевозчика.

Жительница Екатерина С. задала вопрос под постом губернатора Глеба Никитина о возможном возобновлении перевозок между Нижним Новгородом и Бором. Она подчеркнула, что регулярные рейсы помогут сделать канатную дорогу между городами менее загруженной, а для туристов это будет еще один способ путешествия.

В Минстрансе отметили, что сейчас для жителей проводят опрос об актуальности рейсов и наиболее востребованном времени.

- По итогам будут приняты решения о дальнейших действиях по увеличению рейсов или изменению графика движения, - заявили в Минстрансе.