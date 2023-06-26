Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайная пожароопасность лесов ожидается местами по Нижегородской области с 27 по 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, местами по региону сохранится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Нижегородцам следует соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить возникновение пожаров в лесах. Не рекомендуется разжигать костры в сухую и ветреную погоду. Также нельзя засорять места отдыха бумагой, банками и прочими отходами.

Напомним, недавно возник крупный пожар в Керженском заповеднике. В тушении пожара были задействованы 60 человек, привлекалась техника - 2 колесных трактора, 3 гусеничных трактора и 3 пожарных автомобиля.