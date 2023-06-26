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НовостиПроисшествия26 июня 2023 9:47

Полиция опровергла арест виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту

Суд по этому делу состоится 26 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Полиция опровергла арест виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту.

Полиция опровергла арест виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшие выходные нижегородские телеграм-каналы облетели новости об аресте виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту в Нижнем Новгороде. Сегодня полиция опровергла эту информацию.

- Информация о том, что суд арестовал участника ДТП с 5 погибшими на Стригинском мосту, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Суд состоится сегодня в 15.00.

Напомним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

- Авария произошла на 411 километре трассы М7, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В результате аварии погибли пять человек.