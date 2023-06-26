Полиция опровергла арест виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшие выходные нижегородские телеграм-каналы облетели новости об аресте виновника смертельного ДТП на Стригинском мосту в Нижнем Новгороде. Сегодня полиция опровергла эту информацию.

- Информация о том, что суд арестовал участника ДТП с 5 погибшими на Стригинском мосту, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Суд состоится сегодня в 15.00.

Напомним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

- Авария произошла на 411 километре трассы М7, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В результате аварии погибли пять человек.