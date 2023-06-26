Историческое здание продается на Стрелке за 110 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Старинное здание продают на Стрелке в Нижнем Новгороде за 110 млн рублей. Об этом сообщает GiperNN.

Дом №1 на улице Совнаркомовская площадью 990 кв. метров не является памятником архитектуры, однако входит в квартал исторической застройки Нижегородской ярмарки и собора Александра Невского. Его построили в 1917 году, но в 1990 провели реконструкцию и сейчас оригинальными остались фасады и несущая стена.

Первые два этажа имеют площадь 430 кв. метров, третий этаж представляет собой надстроенную мансарду площадью 109 кв. метров.

Как отмечается, третий этаж можно разобрать и построить полноценно. Сама территория огорожена, а во внутреннем дворе есть парковка.

Здание выставлено на продажу за 110 млн рублей. Новому владельцу можно будет создать гостиничный бизнес, ведь сейчас площадь Ленина очень популярна среди туристов или сделать престижный офис.