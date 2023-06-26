Горячую воду и свет частично отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 26 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричество и горячую воду частично отключат на трех улицах в Нижнем Новгороде 26 июня. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

Без электроэнергии останутся жители, проживающие в домах №6 и №8 на улице Львовской. Света не будет с 09:00 до 12:00.

Горячее водоснабжение отключат для жителей Нижегородского района. В доме №30 на улице Ковалихинской и в домах №5 и №7 на улице Звездинка будут проводить плановые работы с 09:00 до 14:00.

Напомним, ранее стало известно, что государственная жилищная инспекция оштрафовала коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода более чем на четыре миллиона рублей.