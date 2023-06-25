Семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет в Лукояновском округе с 7 по 9 июля. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ежегодный семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет в Лукояновском округе с 7 по 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проведение мероприятия приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности - празднику, связанному с именами православных святых Петра и Февронии.

Для участников фестиваля готовят встречи с интересными гостями, песни у костра, рыбалка, игры, праздничный концерт и дискотеки, прыжки на батуте, вкусные угощения, увлекательные квесты, выставки-ярмарки и многое другое. Также будет организован палаточный городок «Счастливая семья».

Фестиваль пройдет при поддержке министерства социальной политики региона.

- Ромашковый луг» – это замечательный повод собраться семьей на берегу красивого пруда, интересно и с пользой провести время. Творческая атмосфера, новые впечатления и знакомства подарят яркие эмоции и детям, и взрослым, - подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Вход на фестиваль для всех желающих свободный.