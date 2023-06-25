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НовостиОбщество25 июня 2023 15:08

Понтонную переправу не построят для нижегородцев во время ремонта Стригинского моста

Жители жалуются на большие пробки
Елизавета КОПЫЛОВА
Понтонную переправу не построят для нижегородцев во время ремонта Стригинского моста

Понтонную переправу не построят для нижегородцев во время ремонта Стригинского моста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понтонную переправу не будут строить для нижегородцев во время ремонта Стригинского моста. Об этом сообщили представители регионально минстранса, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора во «ВКонтакте».

Жительницв Ирина Ч. предложила построить понтонную переправу на время ремонта Стригинского моста, чтобы люди смогли ездить без пробок. Нижегородка пожаловалась, что тратит на дорогу 4,5 часа в одну строну. Однако в минтрансе заявили, что это невозможно, так как для воплощения этого проекта нужна специальная инфраструктура.

Более того, проект должен пройти Госкспертизу, а для этого тоже нужно время. К тому времени уже должен закончиться ремонт моста.

Напомним, ремонт переправы начался в марте, для обновления дорожного полотна движение было ограничено и сужено до одной полосы в каждую сторону.