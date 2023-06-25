Арт-часы обратного отсчета появились в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.

Арт-часы обратного отсчета до начала Всемирного фестиваля молодежи установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

Отметим, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

- Это мероприятие позволит укрепить сотрудничество с другими странами на уровне молодежи. Ребята смогут поделиться опытом совершенно в разных нишах друг с другом, продемонстрировать наработки в разных сферах деятельности, - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Большие часы в центре года будут напоминать жителям о предстоящем фестивале. Евгений Люлин уверен, что нижегородцы также примут в нем участие.