Финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС выросло на 30% в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 30% выросло финансирование лечения онкозаболевания в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС) с начала года. Об этом сообщили в ТФОМС.

Статистику проводили в сравнении с 2022 годом. За пять месяцев 2023 года выделили более 3,2 млрд рублей пациентам на оплату медицинской помощи.

Директор фонда Светлана Ермолаева рассказала, что 2,6 млрд рублей направили на противоопухолевую лекарственную терапию, еще 400 млн ушли на лечение злокачественных опухолей хирургическим методом. Чуть больше 160 млн рублей выделили на лучевую терапию.

- При этом доля расходов на оплату лечения дорогостоящими таргетными и иммунологическими препаратами превышает 70%, - отметила она.

Светлана Еромолова также сообщила, что Нижегородская область является лидером по применению схем противоопухолевой лекарственной терапии для пациентов со злокачественными новообразованиями. В стационарных условиях используют 270 схем лечения, а в амбулаторных условиях – 350.