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НовостиОбщество25 июня 2023 9:47

День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород»

Церемония закрытия состоялась 24 июня
Елизавета КОПЫЛОВА
День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород»

День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород»

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород» 24 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Церемония закрытия - одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день.

- С самого начала мы закладывали в театрализованную постановку идею объединения людей и энергий. Главными героями станут молодые люди, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других, - отметил Глеб Никитин.

Героями иммерсионного шоу стали защитники Родины, учёные, педагоги, волонтёры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие.

Напомним, торжественную церемонию закрытия Дня Молодёжи провели Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич.