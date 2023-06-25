День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород» Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

День молодежи завершился театрализованной постановкой Ильи Авербуха на стадионе «Нижний Новгород» 24 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Церемония закрытия - одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день.

- С самого начала мы закладывали в театрализованную постановку идею объединения людей и энергий. Главными героями станут молодые люди, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других, - отметил Глеб Никитин.

Героями иммерсионного шоу стали защитники Родины, учёные, педагоги, волонтёры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие.

Напомним, торжественную церемонию закрытия Дня Молодёжи провели Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич.