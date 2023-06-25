Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 8:41

Нижний Новгород останется Молодежной столицей до февраля 2024 года

Город передаст статус на Всемирном фестивале молодежи
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижний Новгород останется Молодежной столицей до февраля 2024 года

Нижний Новгород останется Молодежной столицей до февраля 2024 года

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород сохранит статус молодежной столицы России до февраля 2024 года. Об этом стало известно в ходе презентации Всероссийского фестиваля молодежи в культурном центре «Маяк», которая состоялась 24 июня.

Отметим, фестиваль молодежи будет проходить с 29 февраля по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Олимпийском парке в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет. Впервые участниками станут подростки от 14 до 17 лет.

По информации организаторов, программа фестиваля включит в себя беспрецедентное количество форматов вовлечения молодежи. Молодежь будет не зрителями, а полноценными участниками мероприятий, они будут участвовать в дискуссиях, разрабатывать и презентовать проекты.

- Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит активных и неравнодушных молодых людей из разных стран. Ребята смогут многому научиться, расширить кругозор, представить свои проекты и обменяться мнениями, завести новых друзей и знакомых по всему миру, - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Передача статуса Молодежной столицы России состоится на ВФМ. Какому именно городу - пока не уточняется.

Напомним, во время презентации также был открыт прием заявок на Фестиваль от российских и иностранных участников.