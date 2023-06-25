Нижний Новгород останется Молодежной столицей до февраля 2024 года Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород сохранит статус молодежной столицы России до февраля 2024 года. Об этом стало известно в ходе презентации Всероссийского фестиваля молодежи в культурном центре «Маяк», которая состоялась 24 июня.

Отметим, фестиваль молодежи будет проходить с 29 февраля по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Олимпийском парке в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет. Впервые участниками станут подростки от 14 до 17 лет.

По информации организаторов, программа фестиваля включит в себя беспрецедентное количество форматов вовлечения молодежи. Молодежь будет не зрителями, а полноценными участниками мероприятий, они будут участвовать в дискуссиях, разрабатывать и презентовать проекты.

- Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит активных и неравнодушных молодых людей из разных стран. Ребята смогут многому научиться, расширить кругозор, представить свои проекты и обменяться мнениями, завести новых друзей и знакомых по всему миру, - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Передача статуса Молодежной столицы России состоится на ВФМ. Какому именно городу - пока не уточняется.

Напомним, во время презентации также был открыт прием заявок на Фестиваль от российских и иностранных участников.