Более двух миллиардов рублей выделят на подготовку школ Нижнего Новгорода к 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более двух миллиардов рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода к 1 сентября. Об этом сообщил директор департамента образования Владимир Радченко во время прямого эфира на странице в соцсети «ВКонтакте» мэра Юрия Шалабаева.

По словам Владимира Радченко, на этой неделе завершился основной этап государственной итоговой аттестации, поэтому началась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.

На подготовку заложено более 2 млрд рублей из консолидированного бюджета. Средства потратят на покупку новой мебели и оборудования. Также закупят новую учебную литературу. Более того, 535 млн будет потрачено на обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Работы по подготовке школ к новому учебному году проходят согласно графику. Уже составлена дорожная карта и график приемки образовательных учреждений. Отвечая на вопрос мэра, Владимир Радчеко ответил, что принять все работы планируют до 12 августа. Всего подготовка ведется в 474 школах и детсадах города.