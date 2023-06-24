Строительство детского технопарка «Кванториум» началось в Нижегородской области

Проект «Кванториума» в Выксе. Фото: сайт «Объединенной металлургической компании»

Детский образовательный технопарк «Кванториум» начали строить в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба «Объединенной металлургической компании».

В будущем технопарке на территории индустриально-туристического центра «Шухов парк» бесплатно смогут заниматься до 800 детей в год. Образовательные программы в области робототехники, нано- и биотехнологий, энергетики и машиностроения будут включать металлургическую специализацию. Планируется, что «Кванториум» откроют уже в 2024 году.

– Уклад жизни меняется, и назрела необходимость переформатировать подходы к досугу детей, предоставив им современную площадку для саморазвития. «Кванториум» даст многим подросткам дорогу в жизнь, возможно, поможет определиться с будущей профессией, – отметил глава администрации Выксы Владимир Кочетков.

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