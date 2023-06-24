Наша главная сила должна быть в единстве: Губернатор Нижегородской области Никитин поддержал выступление президента. Фото: страница Глеба Никитина во Вконтакте

После выступления президента России о призыве участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе ситуация находится под контролем. О результатах проведенного с представителями силовых ведомств и членами регионального правительства оперативного штаба Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

В ходе оперативного штаба были определены дополнительные меры по усилению контроля за безопасностью. После обсуждения вопроса о проведении запланированных мероприятий было принято решение отменить салют 24 июня.

– Ситуация в Нижегородской области – под контролем. Напомню, наш регион входит в перечень тех субъектов, где действует уровень базовой готовности. Наша главная сила должна быть в единстве! – подчеркнул Глеб Никитин.

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