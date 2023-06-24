Свыше 2 млрд рублей направят на подготовку нижегородских школ к новому учебному году. Фото: Олег УКЛАДОВ

На подготовку образовательных учреждений Нижнего Новгорода к новому учебному году будет выделено свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

По его словам, денежные средства пойдут на закупку оборудования, ремонтные работы, устранение замечаний пожарного надзора, Роспотребнадзора и других контролирующих органов. Кроме того, более 500 млн рублей направят на безопасность.

Также мэр Нижнего Новгорода отметил, что в начале нового учебного года планируется открытие школьного кванториума, оснащенного современным оборудованием для учебы.

– Были выделены дополнительные средства на модернизацию пищеблоков. Она пройдёт в школах, где оборудование устарело, – подчеркнул директор городского департамента образования Владимир Радченко. – В ходе работ будет проведён ремонт горячих цехов, помещений пищеблоков, кухонь, подсобных помещений, обеденных залов, обустройство новых пространств для приема пищи, которые будут оформлены новым единым брендбуком. Также состоится закупка новой посуды и высокотехнологичного оборудования.

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