Нейросеть сделала трейлер к вымышленному детективу про Нижний Новгород. Фото: скрин видео в сообществе «Антон NinoAnimated» во ВКонтакте

Нейросеть создала трейлер к вымышленному детективу-боевику о бандитах Нижнего Новгорода. Об этом автор эксперимента Антон Анисимов рассказал в сообществе «Антон NinoAnimated» во ВКонтакте.

Короткий ролик в стиле нуар рассказывает о блюстителе закона, который работал на Миллиошке в районе нынешней улицы Рождественской. Там в XIX веке собирались бродяги и бандиты.

Отмечается, что в основу трейлера легли реальные события.

Видео было создано по текстовому запросу при помощи искусственного интеллекта.

Напомним, нейросеть представила Нижний Новгород в образе серьезного и строгого мужчины. Его добрые голубые глаза сочетаются с густой бородой и закрученными длинными усами. По одежде в нем можно угадать купца. Его красный кафтан с мехом украшает золото.

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