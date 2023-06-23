Нейросеть сделала трейлер к вымышленному детективу про Нижний Новгород. Фото: скрин видео в сообществе «Антон NinoAnimated» во ВКонтакте
Нейросеть создала трейлер к вымышленному детективу-боевику о бандитах Нижнего Новгорода. Об этом автор эксперимента Антон Анисимов рассказал в сообществе «Антон NinoAnimated» во ВКонтакте.
Короткий ролик в стиле нуар рассказывает о блюстителе закона, который работал на Миллиошке в районе нынешней улицы Рождественской. Там в XIX веке собирались бродяги и бандиты.
Отмечается, что в основу трейлера легли реальные события.
Видео было создано по текстовому запросу при помощи искусственного интеллекта.
Напомним, нейросеть представила Нижний Новгород в образе серьезного и строгого мужчины. Его добрые голубые глаза сочетаются с густой бородой и закрученными длинными усами. По одежде в нем можно угадать купца. Его красный кафтан с мехом украшает золото.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!