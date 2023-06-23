СК спорит с прокуратурой из-за нижегородских троллейбусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Следственный комитет продолжит обжаловать решение прокуратуры об отмене расследования уголовного дела о ликвидации троллейбусного движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, в апреле группа активистов попросила председателя СК России Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с троллейбусами в Нижнем Новгороде.

Тогда СУ СК по Нижегородской области было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Но прокуратура отменила данное процессуальное решение. Сейчас следствие обжалует данное решение надзорного органа.

– В случае повторного несогласия надзорного ведомства с позицией следственных органов Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным продолжить обжалование вплоть до Генерального прокурора РФ, – подчеркнули в Информационном центре Следственного комитета России.

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